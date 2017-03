Uncharted: The Lost Legacy – Neue Infos zu Umgebungen, Charaktere, Story und Umfang

Nachdem Uncharted: The Lost Legacy, der Uncharted 4: A Thief’s End begleitende Standalone-DLC von Naughty Dog, erst vor Kurzem wieder mit einigen Konzeptzeichnungen auf der Bildfläche aufgetaucht ist, folgen heute einige neue Informationen.

Noch befindet sich das Action-Adventure in einem frühen Entwicklungsstadium, allerdings dann aber auch doch schon so weit fortgeschritten, wie es heißt, um einen durchaus vielsagenden Ausblick gewähren zu können. Nachfolgend erhaltet ihr alle bekanntgewordenen Infos zu Uncharted: The Lost Legacy.

Setting: Wie bereits angekündigt, verschlägt es euch in Uncharted: The Lost Legacy nach Südindien. Das Feeling des ersten Uncharted-Teils wolle man etwas zurückbringen, heißt es. Schöne und weitläufige Landschaften sollen nicht nur zum Durchqueren, sondern auch Erkunden einladen, gespickt mit der einen oder anderen hinter der Ecke lauernden Überraschung.

Zeitleiste, Geschichte und Charaktere: In Uncharted: The Lost Legacy wird eine neue Geschichte erzählt, die ca. sechs bis zwölf Monate nach den Ereignissen von Uncharted 4: A Thief’s End spielt. Ihr schlüpft in die virtuelle Haut von Chloe Frazer und Nadine Ross, die, wenn auch eher widerwillig, zusammenarbeiten müssen. Auf der Suche nach einem unbezahlbaren Relikt, Ganeshas Stoßzahn, müssen sich die beiden Ladis auch mit dem geheimnisvollen Warlord namens Asay auseinandersetzen.

Das Chloe wieder mit von der Partie ist, war für Naughty Dog eine „einfache Entscheidung“. Sie ist ein interessanter Charakter, heißt es, außerdem sei sie etwas düsterer angehaucht als Nathan Drake selbst. Und während Drake ein Stück weit einen Heldenkomplex hat, will Chloe einfach nur die Nummer eins sein. Allerdings ist das wiederum nur dann möglich, wenn sie einen fähigen Partner an der Seite hat. Somit kommt Nadine ins Spiel, die über militärische Erfahrungen verfügt und auch wegen der Konsequenzen, die ihr handeln in Uncharted 4: A Thief’s End nach sich zieht. Und so gegensätzlich die beiden Damen sind, so gut funktionieren sie, jedenfalls meistens, zusammen.

Level-Design: Die Erfahrungen, die Naughty Dog mit Uncharted 4: A Thief’s End gesammelt haben, sollen in Uncharted: The Lost Legacy einfließen. Verfeinerungen und Verbesserungen sollen ebenfalls die Folge sein. So will man größere, weitläufigere Umgebungen bieten. Eigenen Angaben zufolge würden es die „größten Areale werden, die es je in einem Uncharted-Spiel gegeben hat“. Gleichzeitig sollt ihr alles in eurem eigenen Tempo und auf verschiedene Weisen erkunden können. Uncharted: The Lost Legacy profitiert zudem von einem neu gestalteten Produktionsprozess, da bis zu fünf Teams gleichzeitig an einem Schauplatz arbeiten können.

In Arealen dürft ihr euch laut Naughty Dog nicht nur auf Überquerungsherausforderungen, Feuergefecht und Umgebungsrätsel freuen, sondern auch darauf verschiedenste Bereiche zu erkunden, darunter die Vielfältigkeit der Natur in den Regionen um die Westghats in Südindien, dazu ein vom Krieg zerrüttetes städtisches Umfeld, üppige Dschungel, hohe Berge und uralte Tempel. Findet beim Erkunden jede Menge Geheimnisse als auch neue, versteckte Schätze.

Waffen & Ausrüstung: Es wird eine neue Kampfausrüstung geben. Außerdem erstmals eine schallgedämpfte Pistole. Weiterhin werdet ihr C4 verwenden können und Naughty Dog stellen in Aussicht, dass es mehr Optionen in den Gefechten geben werde. Wahlweise sollt ihr auch komplette Kampfsituationen überspringen, umgehen oder von einer beliebigen Richtung aus angehen können.

An der genauen Mechanik, wie man Schlösser wird knacken können, wird derzeit noch gefeilt, so Naughty Dog. Dafür habe man sich eigens ein „echtes Schlossknacker-Set“ zugelegt, um das Verfahren als auch das Gefühl so authentisch wie nur möglich ins Spiel zu integrieren. Und neben bekannten Spielelementen, vor allem die für Uncharted typischen Action-Szenen, werden auch „Dinge passieren, die es so noch nie gab“, verspricht Naughty Dog.

Abschließend versprechen Naughty Dog, dass der Umfang, den Uncharted: The Lost Legacy bietet, größer sei als der seinerzeit von The Last of Us: Left Behind, im Gegenzug aber auch kürzer als Uncharted 4: A Thief’s End. Zudem wurde überlegt, ob Nathan Drake nochmals auftauchen wird – oder nicht. Man hatte „ein paar Ideen“, wie man „Nate als Nebencharakter“ einbeziehen könnte, aber es habe sich „nicht richtig angefühlt“, zumal in Uncharted 4 „alles abgehakt“ wurde. Fans sollten daher, so Naughty Dog, nicht zu viel erwarten. Vielmehr könne man sich vorstellen, wie Drake auf der „Couch sitzt und Crash Bandicoot Remaster spielt“ – was im Übrigen auch dazu passt, dass Naughty Dog die Uncharted-Geschichte als solche “als erzählt” betrachtet.

Uncharted: The Lost Legacy soll noch im Verlauf dieses Jahres exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Uncharted: The Lost Legacy wird als Standalone-DLC konzipiert und wird folglich unabhängig von Uncharted 4: A Thief’s End gespielt werden können.