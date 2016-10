United Front Games – Sleeping Dogs Entwickler geschlossen

Der vor allem für das Action-Adventure Sleeping Dogs bekannte Entwickler United Front Games wurde offenbar aus bisher nicht näher bekannten Gründen geschlossen. Zuletzt arbeitete United Front Games an dem Actionspiel Smash & Grab, das erst im September 2016 als Early Access auf Steam veröffentlicht wurde. Inzwischen hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet und erklärt, dass Smash & Grab nicht mehr länger verkauft werde und man mit Valve eine Rückzahlung an bisherige Käufer imitieren werde.

United Front Games wurde 2007 gegründet und in Vancover (CA) ansässig. Neben Sleeping Dogs, dass zunächst 2012 für PC, Playstation 3 und Xbox 360 und 2014 als Sleeping Dogs: Definitive Edition für PS4 und Xbox One erschien, entwickelte das Studio auch Titel wie LittleBigPlanet Karting und wirkte als Support unter anderem an Tomb Raider: Definitiv Edition und Halo: The Master Chief Collection mit.