Unknown Fate – Neuer Trailer zum Mystery-Abenteuer erschienen

Zum First-Person-Adventure Unknown Fate, dessen Veröffentlichung für Herbst 2017 vorgesehen ist, ging unlängst ein neuer Trailer an den Start. Das Video zeigt Akteure und Schauplätze aus dem Mystery-Abenteuer, welches für PlayStation 4, Xbox One sowie Windows PC (VR Support) und Mac auf den Markt kommen wird.

Unknown Fate entführt den Spieler in eine surreale Welt. Um zurück in die reale Welt zu gelangen, wird der Protagonist mit Charakteren und Objekten seiner eigene Vergangenheit konfrontiert, was ihm dabei helfen soll, Zusammenhänge zu erkennen und sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Genre-typisch gilt es währenddessen, einige Rätsel zu lösen. Das in englischer Sprache synchronisierte Mystery-Abenteuer soll neben französischen, spanischen und italienischen auch deutsche Untertitel enthalten.

Unknown Fate E3 Trailer