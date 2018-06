Unravel Two â€“ Demo ab sofort fÃ¼r PC, PS4 und Xbox One verfÃ¼gbar

Unravel Two wurde nicht nur während der E3 2018 offiziell enthüllt und vorgestellt, sondern ist im Anschluss an die Ankündigung direkt für PC via Origin, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht worden.

Ergänzend dazu haben Coldwood und Electronic Arts aktuell eine Unravel Two Demo für PC (Origin), PS4 und Xbox One bereitgestellt, die ihr ab sofort in den jeweiligen Stores kostenlos downloaden könnt. Mit der Unravel Two Demo könnt ihr die ersten beiden Level bzw. bis zu zehn Stunden spielen und dabei unter anderem auch das neue Koop-Feature ausprobieren. Wollt ihr danach weiterspielen, müsst ihr Unravel Two zum Preis von 19,99 Euro kaufen. Generell gilt auch, dass die Unravel Two Demo bis längstens zum 30. Juli 2018 zur Verfügung stehen wird.