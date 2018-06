Unravel Two – Während EA Play-Event angekündigt und schon komplett spielbar

Das kleine Garnwesen Yarny geht wieder auf eine große Reise! Während des EA-Play-Events, dass auch den Start der diesjährigen E3 einläutete, wurde Unravel Two angekündigt – der Nachfolger des Jump’n'Run-Titels aus dem Jahr 2016.

Im Zuge dessen wurden auch zwei große Überraschungen angekündigt: Zum einen ist Unravel Two bereits ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zum anderen könnt ihr im lokalen Couch-Koop die Reise mit euren zwei Yarnys bestreiten. Meistert somit gemeinsam Multiplayer Puzzle- und Geschicklichkeits-Herausforderungen. Alternativ kann Unravel Two auch im Einzelspieler-Modus gespielt werden, da soll jedoch die Schwierigkeit etwas angehoben werden, so die Entwickler.

Nachfolgend findet ihr den offiziellen Trailer zu Unravel Two.

Unravel Two – Veröffentlichungs-Trailer