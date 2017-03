Utawarerumono: Mask of Deception – Neuer Trailer und Release-Termin verfügbar

Atlus hat bekanntgegeben, dass Utawarerumono: Mask of Deception, ein Mix aus Graphic-Novel und Strategie-RPG, europaweit am 23. Mai 2017 für Playstation 4 erscheinen wird. Ergänzend dazu gibt es auch einen neuen Story-Trailer, in dem Protagonist Haku näher vorgestellt wird.

Utawarerumono: Mask of Deception erzählt die Geschichte von Haku, der, von Amnesie geplant, in einer fremden Umgebung aufwacht. Zusammen mit neuen Freunden findet sich Haku in einem Strudel aus kriegerischer Gewalt wieder. Gundhurua, Kriegsherr aus Uzurusha, überfällt die mächtige Nation Yamato und jeder Bewohner im wehrfähigen Alter hat keine Wahl und muss bei der Verteidigung der zivilen Bevölkerung helfen. So auch Haku, der von General Oshtor rekrutiert wird.

Haku ist zwar nicht der stärkste Kämpfer, dafür aber ein Stratege, sodass er seine Feinde durchaus mit Hilfe seiner geistigen Fähigkeiten bezwingen kann.

Utawarerumono: Mask of Deception Story Trailer