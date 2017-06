Utawarerumono: Mask of Truth – E3 2017 Teaser-Trailer und Release-Termin

Atlus und der zuständige Entwickler Aquaplus haben den Utawarerumono: Mask of Truth E3 2017 Trailer bereit gestellt.

Utawarerumono: Mask of Truth schließt direkt an die Ereignisse von Utawarerumono: Mask of Deception an. Ein unrechtmäßiger König führt das Yamato Imperium mit eiserner Hand und nur eine kleine Gruppe stellt sich dem König und dessen Imperialer Armee entgegen.

Bei Utawarerumono: Mask of Truth handelt es sich um eine Mischung aus Visual Novel und Strategie-RPG, das exklusiv für Playstation 4 und PS Vita am 5. September 2017 erscheinen soll.

Utawarerumono: Mask of Truth – Teaser Trailer