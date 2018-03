V-Rally 4 – Mit erstem Trailer und Infos für PC und Konsolen angekündigt

Bigben Interactive und Entwickler Kylotonn Racing Games haben bekanntgegeben, dass sie an der Offroad-Simulation V-Rally 4 arbeiten. Diese soll im September 2018, konkreter Release: tba, für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

V-Rally 4 soll die Identität seiner Vorgänger wahren und gleichzeitig eine, wie es heißt, „ausgeglichene Mischung aus Emotion, Präsentation und Simulation“ bieten. Am Steuer epischer Vehikel sollt ihr „extreme Spannung“ und „wahnsinnige Rennen“ erleben dürfen:

Rally: Bereist die Welt von Afrika bis Sequoia Park und nach Japan und beweist euch auf unerbittlichen Strecken und trotzt auch widrigsten Bedingungen in Schnee, Eis oder Schlamm.

Extreme-Khana: Für wahre Meister der Präzision und des Drifts, da ihr Strecken, die mit Fallen übersät sind, bewältigen müsst.

V-Rally Cross: zeigt sieben anspruchsvollen Gegnern, dass euch keine Schlamm- und Asphaltpiste zu schwer ist.

Buggy: Am Steuer eines ATV gilt es auf besonders holprige Pisten zu bestehen.

Hillclimb: „Straight to the Top“ – mit besonders leistungsfähigen Rennfahrzeugen gibt es zur ein Ziel: den Gipfel!

V-RALLY 4 – Announcement Trailer

V-Rally erschien erstmals 1997 für die erste Playstation (PC folgte später) und „revolutionierte das Genre mit drei Spielmodi und einer Auswahl an Fahrzeugen und bekannten Strecken, die es in sich hatten“. 1999 folgte V-Rally 2 für PC und PSX und V-Rally 3 schließlich erschien in 2002 für Playstation 2 und war „dank dem neuen Karriere-Modus, in welchem bedeutende Entscheidungen zu treffen und noch mehr Strecken zu befahren waren“ sehr erfolgreich.

2003 legte die V-Rally-Serie eine sehr lange Pause ein – bis heute, da V-Rally mit dem Ableger V-Rally 4 zurückkommt. Über 50 Modelle bekannter Rallye- und extremer Motorsport-Fahrzeuge sind für V-Rally 4 vorgesehen. Mit diesen werdet ihr nicht nur über die Pisten bügeln können, sondern ihr sollt die Vehikel generell sammeln, verbessern modifizieren und vor allem beherrschen lernen können. Im obigen Trailer erhaltet ihr bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die verschiedenen Wagen: zu sehen sind der Porsche 911 Safari, der Ford Mustang und der Ford Fiesta RS RX.