V-Rally 4 â€“ Supercharger Pack-DLC verfÃ¼gbar und Switch-Release angekÃ¼ndigt

Bigben und Kylotonn Racing Games haben bekanntgegeben, dass das Simulationsrennspiel V-Rally 4 am 14. Dezember 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz final auch für Nintendo Switch erscheinen werde. V-Rally 4 ist seit September 2018 bereits für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

Weiterhin kündigten Bigben und Kylotonn Racing Games mit dem Supercharger Pack den ersten DLC zu V-Rally 4 an, der ab sofort für PC, PS4 und Xbox One-Spieler zum Download bereit steht. Wahlweise kann der Supercharger Pack einzeln zum Preis von 1,99 Euro oder als Bestandteil des V-Rally 4 Season Pass (24,99 Euro) in den jeweiligen Stores als Download erstanden werden.

Mit dem Supercharger Pack-DLC wird V-Rally 4 um die folgenden fünf exklusiven Lackierungen für einige der bekanntesten Autos in V-Rally erweitert:

Porsche 911 RGT 997 (Rally)

Volkswagen Polo RX (V-Rally Cross)

Tatum Class 10 (Buggy)

Volkswagen Polo R WRC (Rally)

Ford Mustang Fastback (Extreme Khana)

Der nächste Wagen, der legendäre Ford GT 2006 im Extreme Khana Modus, soll im Dezember 2018 erhältlich sein.