Valkyria Chronicles 4 – “Memoirs from Battle”-Edition vorgestellt und Release-Zeitraum enthüllt

Atlus hat dieses Mal nicht nur einen Trailer von Valkyria Chronicles 4 im Gepäck, sondern enthüllt auch die Limited Edition zum Taktik-Rollenspiel! So nennt sie sich “Memoirs from Battle”-Edition und wird gemeinsam mit der Standardversion im Herbst 2018 für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Der neue Trailer zu Valkyria Chronicles 4 beleuchtet die Charaktere des Teams um Anführer Claude Wallace. Zu sehen sind unter anderem Grenadier Riley Miller, Scharfschützin Kai Schulen und der mutige Gefährte Ragnarok. Im vierten Teil der Reihe taucht ihr in eine Kriegsgeschichte ein, die mit Hoffnung, Ängsten und Verlusten eng verknüpft ist. Ihr steckt inmitten des zweiten Europakrieges zwischen der Atlantischen Föderation und der autokratischen osteuropäischen Imperial Allianz. Als Squad E müsst ihr für den Erfolg der kommenden Operation, die den Namen “Northern Cross” trägt, sorgen und die drohende Niederlage gegen die imperiale Militärmaschinerie abwenden.

Die “Memoirs from Battle”-Edition enthält ein Artbook im Design von Claudes Travel Journal aus dem Spiel, eine Vinyl-Statue des “Hafen-Panzers” und die DLCs “A United Front with Squad 7″ und “Edys Advance Ops”. Hiermit werden zwei neue Abenteuer hinzugefügt, die ihr mit bekannten Charakteren aus dem Valkyria-Chronicle-Universum bestreiten könnt. Mit jeder abgeschlossenen Mission werden weitere “Squad 7″-Mitglieder für das Spiel freigeschaltet.

Auf Amazon könnt ihr jeweils die Standard- als auch Limited Edition vorbestellen, wobei die limitierte Edition bereits ausverkauft ist und unklar ist, ob diese wieder ins Sortiment genommen wird.

Valkyria Chronicle 4 – Squad E