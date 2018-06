Valkyria Chronicles 4 – Taktik-Rollenspiel erscheint Ende September in Europa

Atlus hat den Release-Termin für Valkyria Chronicles 4 bekanntgegeben. Ihr müsst euch hierfür jedoch noch etwas in Geduld üben, denn das Taktik-Rollenspiel wird, wie geplant, im Herbst 2018 veröffentlicht. Notiert euch den 25. September 2018 vor, denn dann wird der vierte Ableger für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch PC-Besitzer sollen in den Genuss des Spiels kommen, jedoch ist bislang unklar, wann es soweit sein soll.

Zu Valkyria Chronicles 4 wird es, neben der Standard- und Premium-Edition, auch eine streng limitierte Launch-Edition geben. Hierbei erhalten alle Vorbesteller einen Sticker von Ragnarok, dem kleinen Helfer auf vier Pfoten. Derzeit kann auch die Premium-Edition von Valkyria Chronicles 4 noch bei Amazon vorbestellt werden. Alle weiteren Informationen zur der Premium-Edition findet ihr hier.

Features:

Valkyria Chronicles 4 spielt im selben Zeitraum wie das erste Valkyria Chronicles, fokussiert sich jedoch auf eine neue Gruppe von Charakteren.

spielt im selben Zeitraum wie das erste Valkyria Chronicles, fokussiert sich jedoch auf eine neue Gruppe von Charakteren. Das neue Kampfsystem nennt sich “BLiTZ” und ist eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und Third-Person-Shooter. Zudem sollen auch neue Klassen hinzugefügt werden.

Der typische Grafikstil der Serie bleibt durch die Canvas-Engine erhalten und wird zudem noch verbessert.

Für Valkyria Chronicles 4 kehrt Hitoshi Sakimoto mit seinem Orchester zurück. Er komponierte bereits die Songs für die anderen Hauptspielen der Serie.

Abseits des Spin-Offs Valkyria Revolution wird Valkyria Chronicles 4 das erste Spiel der Reihe sein, dass für die neuste Generation entwickelt wird. Der erste Ableger wurde erstmalig im Jahr 2008 weltweit veröffentlicht und bekam 2016 auch ein Remaster spendiert. Der letzte Hauptteil der Reihe, der auch in Deutschland und der Schweiz vertrieben wurde, war Valkyria Chronicles 2 für PlayStation Portable. Der dritte Teil hat nie die japanischen Grenzen überschritten. Somit ist die weltweite Veröffentlichung von Valkyria Chronicles 4 eine freudige Nachricht für alle Fans und welche, die es noch werden wollen!

Valkyria Chronicles 4 – Trailer E3 2018

Ergänzend zur Release-Termin-Bekanntgabe von Valkyria Chronicles 4 hat Sega (siehe Livestream-Video unten) auch in Aussicht gestellt, dass die während der E3 2018 gezeigte Demo zu einem “späteren Zeitpunkt” Spielern in Europa und den USA als Demo angeboten werden soll. Wann das genau der Fall sein wird, bleibt erstmal noch abzuwarten.

SEGA Live at E3! Day 2: Valkyria Chronicles 4 Interview with Special Guests