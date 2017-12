In the Valley of Gods â€“ Trailer zum kommenden Spiel der Firewatch-Entwickler

Mit Firewatch (2015) gelang dem Studio Campo Santo mit über einer Million verkauften Exemplaren/Downloads ein grandioser Erfolg. Inzwischen werkeln die Indie-Entwickler an einem neuen Spiel: In the Valley of Gods. Ein erster Trailer stimmt euch auf das Abenteuer ein.

Über In the Valley of Gods ist gegenwärtig vergleichsweise wenig bekannt. Das Dargebotene lässt gewisse Ähnlichkeiten mit Indiana Jones erkennen. Nur erleben wir diesmal die Abenteuer zweier weiblicher Hauptpersonen, deren Reise ins Alte Ägypten führt.

In the Valley of Gods soll 2019 erscheinen. Eine PC-Version gilt bereits jetzt als gesichert. Ob der Titel auch für Konsole(n) erscheint, bleibt abzuwarten.

In the Valley of Gods Announcement Trailer