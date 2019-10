Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – Release verschoben

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 wird später als geplant erscheinen, wie Paradox Interactive aktuell bekanntgegeben hat. Der vorgesehene Release im 1. Quartal 2020 könne nicht gehalten werden, sodass man sich dazu entschlossen hat das Action-Adventure auf einen späteren Termin im Jahr 2020 zu verschieben.

Zu Begründung heißt es seitens Paradox Interactive, dass man nicht nur ein per se ambitioniertes Projekt mit der Vampire: The Masquerade Bloodlines-Fortsetzung abliefern wolle, man möchte unter anderem auch die Fehler, die im ersten Teil noch gemacht wurden, vermeiden und so ein besseres Spiel abliefern.

Eine tiefgreifende Story, faszinierende und überzeugende Charaktere und ein reichhaltiges Universum stellen die Entwickler vor Herausforderungen, die man bewältigen wolle, um eben nicht die Probleme zu haben, die man noch mit dem ersten Teil gehabt habe. Dieser Verantwortung sei man sich bewusst und im Verlauf der Entwicklungsarbeiten habe man nun festgestellt, dass genau das passieren könnte, wenn man am ursprünglichen Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 Release festhalten würde.

Somit gilt bis auf weiteres, dass Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, welches von Hardsuit Labs entwickelt wird, im späteren Verlauf des Jahres 2020 für PC- sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erschienen soll. Ein neuer, konkreter Termin wird zu gegebener Zeit gesondert bekanntgegeben.