Paradox Interactive hat bekanntgegeben, dass Entwickler Hardsuit Labs an einer Fortsetzung zu Vampire: The Masquerade Bloodlines arbeiten. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 soll demnach für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im ersten Quartal 2020, konkreter Release: tba, erscheinen. Passend zur Ankündigung liefert Paradox natürlich auch erste Infos sowie einen Ankündigungstrailer und Screenshots, die wir euch nachfolgend eingebunden haben.

In Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 steht erneut alles im Zeichen der mystischen Blutsauger. Austragungsort ist die US-Amerikanische Stadt Seattle. Es tobt ein Krieg um den Bluthandel und Allianzen mit denen, die die Stadt kontrollieren, sind alles andere als eine gute Sache – aber am Ende durchaus nützlich. Verschwörungen, die auch für den blutigen Bürgerkrieg mächtiger Vampirfraktionen gesorgt haben, müssen aufgedeckt werden.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Announcement Trailer (ESRB)

Paradox und Hardsuit Labs versprechen, dass ihr euch in einer dunklen Welt bewegen und eure Vampirfantasien werdet ausleben können. Spannende Charaktere sollt ihr treffen können, die auch auf eure Entscheidungen reagieren. Eure einzigartigen Disziplinen sind eure Waffen und ihr tut gut daran eure Macht zu stärken, je weiter ihr vorwärts kommt. Es gilt aber auch eure Maskerade aufrecht zu erhalten und eure Menschlichkeit zu schützen.

Vampire haben schon immer Seattle regiert. Jagd eure Beute, trefft alte Blutgründer als auch das neue Blut, die auch die Neureichen genannt werden und die Stadt neu definieren wollen. Die Motive könnten nicht verschiedener sein und ihr müsst eure Verbündeten weise wählen… Jede Fraktion hat ihre ganz eigenen besonderen Eigenschaften als auch Geschichten.