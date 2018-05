Vampyr – Kampfsystem zum Action-Rollenspiel im neusten Gameplay-Trailer vorgestellt

Erst kürzlich haben die Entwickler von Vampyr bekanntgegeben, dass die NPCs im Action-Rollenspiel nicht wiedererweckt werden können, wenn sie einmal gestorben sind – näheres findet ihr hier -, schon wurde ein weiterer Gameplay-Trailer von Publisher Focus Home Interactive veröffentlicht, der sich mit dem Kampfsystem in Vampyr beschäftigt.

In den Kämpfen seid ihr brutal und erbarmungslos, denn die Bürger Londons sind eure größte Quelle, um an Erfahrungspunkte zu kommen und um eure Fähigkeiten verbessern zu können. Als Dr. Jonathan Reid habt ihr die Qual der Wahl, welches Opfer ihr erbringen möchtet, um an Stärke zu gewinnen und im Spielfortschritt voranschreiten zu können. Sollen es unschuldige Bürger oder doch welche sein, die den virtuellen Tod verdient haben? Ihr allein entscheidet hierbei, denn jede Entscheidung führt eine Konsequenz mit sich, denn die Tode werden Einfluss auf das Ökosystem Londons haben und unter Umständen die Ausrottung eines ganzen Bezirkes bedeuten. Mit euren neu gewonnen Fähigkeiten werden sich selbst andere Vampire vor euch fürchten, denn neben euren scharfen Klauen könnt ihr auch verheerende Kräfte aus dem Schatten entfesseln, wie zum Beispiel “Abyss” oder “Rage” – letztere versetzt die Gegner in blinde rasende Wut.

Vampyr soll am 5. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Und wenn ihr weitere Infos und Videos zum Thema inspizieren wollt, schaut euch doch einfach den Story-Trailer an oder bestellt euch die Limited-Edition zu Vampyr, die wir euch kürzlich präsentiert haben, vor!

Vampyr – Becoming-the-Monster-Trailer