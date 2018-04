Vampyr – Limited-Edition inklusive Soundtrack auf Vinyl angekündigt

Einige unter euch erwarten schon mit Spannung das Action-Adventure Vampyr aus dem Hause Dontnod Entertainment, die unter anderem für Life is Strange und Remember Me bekannt sind. Nun hat der Entwickler die Limited-Edition von Vampyr angekündigt.

Dontnod Entertainment setzt bei Vampyr unter anderem auf ein starken Soundtrack, den ihr bei der limitierten Fassung des Spiels auf Vinyl gepresst erhaltet! Komponist Olivier Deriviere ist für die ausgewählten Tracks zuständig und könnt euch bereits von Obscure, Alone in the Dark, Remember Me, Assassin’s Creed IV: Black Flag & Freedom Cry und Get Even ein Begriff sein.

Wenn ihr Vampyr für PC, Play Station 4 oder Xbox One vorbestellt, erhaltet ihr das blutrote Vinyl mit dem gepresstem Soundtrack bei teilnehmenden Händlern kostenlos dazu. Vorbesteller, die sich in Australien und Deutschland für die PS4-Version entscheiden, erhalten die Vampyr Limited Edition zum Preis der Standardversion. Zudem wird die Limited Edition neben Deutschland und Australien in Frankreich, den Nordischen Ländern, Spanien, Polen und Portugal vertrieben. Nur Nordamerika wird dieses Mal leer ausgehen, denn ein Release der limitierten Version von Vampyr ist dort nicht geplant.

Erst kürzlich haben wir euch den Story-Trailer zu Vampyr vorgestellt, bei dem ihr Zeuge davon werdet, wie der einst erfolgreiche Arzt und Protagonist eher unfreiwillig zu einem Vampir verwandelt wird.

Vampyr soll am 5. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.