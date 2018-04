Vandals – Offizieller Release-Trailer zum Graffiti-Abenteuer erschienen

Zum jüngst für PC/Mac, iOS sowie Android veröffentlichten Vandals ist nun auch der Release-Trailer erschienen. Das Video zeigt einige Spielszenen aus dem rundenbasierten Graffiti-Adventure.

In Vandals geht es um Street Art und Graffiti. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Straßenkünstlers, der seine Kunstwerke an den Wänden von Großstädten wie New York, Tokio, Paris, Berlin oder Sao Paolo hinterlässt. Da die zumeist nächtlichen Schmierereien nicht ganz legal sind, kommt es u.a. darauf an, die direkte Begegnung mit der Polizei zu vermeiden und Überwachungskameras zu umgehen. Stealth-Elemente sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Vandals umfasst 60 im Schwierigkeitsgrad allmählich ansteigende Level und beinhaltet ein Mal-Tool, mit dessen Hilfe sich eigene Wandmalereien kreieren lassen, die sich dann später über soziale Netzwerke teilen lassen.

Der für Vandals hauptverantwortliche Designer Théole Le Du Fuents erklärte kürzlich, wie er auf die Idee eines solchen Spiels kam:

Das Konzept für Vandals wurde geboren, als ich mit meinem Kollektiv RaspouTeam selbst Street Art machte. Dieses Abenteuer weckte in mir den Wunsch, den Stress, der zu illegaler Kunst dazugehört, die Angst davor, erwischt zu werden und die Euphorie beim Überdecken urbanen Graus in ein Videospiel umzusetzen. Willkommen bei Vandals, meinem ersten Undercover-Spiel, das die Welt urbaner Street Art zur Kulisse macht!

VANDALS (Official Release Trailer 2018) – NOW AVAILABLE on iOs, Android, PC & Mac