Vandals – Release-Termin zum Street-Art-Adventure bekannt

Das rundenbasierte Graffiti-Adventure Vandals soll am 12. April 2018 für PC/Mac, iOS sowie Android erscheinen. Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten Teaser-Trailer hervor, der kurze Ausschnitte daraus zeigt.

In Vandals geht es um Street Art und Graffiti. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Straßenkünstlers, der seine Kunstwerke an den Wänden von Großstädten wie New York, Tokio, Paris, Berlin oder Sao Paolo hinterlässt. Da die zumeist nächtlichen Schmierereien nicht ganz legal sind, kommt es u.a. darauf an, die direkte Begegnung mit der Polizei zu vermeiden und Überwachungskameras zu umgehen. Stealth-Elemente sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Gameplays.

Vandals umfasst 60 Level und beinhaltet ein Mal-Tool, mit dessen Hilfe sich eigene Wandmalereien kreieren lassen, die sich dann später über soziale Netzwerke teilen lassen.

VANDALS (Official Teaser 2018)