Victor Vran – Overkill Edition bald auch für Nintendo Switch

Das für bereits für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältliche Action-Rollenspiel Victor Vran soll im Sommer 2018 auch für Nintendo Switch auf den Markt kommen. Die Victor Vran: Overkill Edition enthält neben dem Basisspiel auch die beiden im letzten Jahr veröffentlichten Erweiterungen Fractured Worlds sowie Motörhead: Through the Ages. Die Switch-Fassung soll bei Verkaufsstart 39,99 Euro kosten.

Victor Vran ist ein isometrisches Action-RPG. Der Titelheld wendet reaktionsschnell Schlag-, Ausweich- und Sprungfähigkeiten an und bedient sich darüber hinaus übermächtiger Dämonenkräfte. Dank seiner Manöver und Spezialattacken vermag Victor ganze Monster-Horden und selbst stärkere Boss-Gegner zu bezwingen. Gemeinsam mit Freunden lässt sich die düstere Spielwelt im Koop-Modus erkunden.

Victor Vran: Overkill Edition Nintendo Switch Announcement trailer PEGI