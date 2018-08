Victor Vran: Overkill Edition: Doug Cockle spricht mit Siri und holt sich Tipps fÃ¼r die DÃ¤monenjagd

Erst vor wenigen Tagen haben Haemimont Games und Wired Productions bekanntgegeben, dass Nintendo-Switch-Besitzer auch in den Genuss des isometrischen Action-RPGs Victor Vran: Overkill Edition kommen werden. So soll die Switch-Version bereits am 28. August 2018 auf den Markt kommen! Für PC, PlayStation 4 und Xbox One ist dieses Spiel bereits erhältlich.

Victor Vran ist ein isometrisches Action-RPG. Der Titelheld wendet reaktionsschnell Schlag-, Ausweich- und Sprungfähigkeiten an und bedient sich darüber hinaus übermächtiger Dämonenkräfte. Dank seiner Manöver und Spezialattacken vermag Victor ganze Monster-Horden und selbst stärkere Boss-Gegner zu bezwingen.

Folgende Inhalte erwarten euch in dem Spiel:

Seht den Gegnern im dynamischen Kampf ins Auge – stützt euch in den Kampf, weicht Attacken aus und bezwingt die garstigen Monster, die sich euch in den Weg stellen werden;

Erstellt euren eigenen Jäger – stellt euch dem Aufstieg der dämonischen Plage als Abenteurer, Kavalier, Highlander, Gerechter, Vorhut oder Gläubiger in den Weg;

Vielfältige Waffen und Gegenstände – Nutzt eine Reihe von Waffen und Gegenständen, um gegen die Monster gewappnet zu sein. Von Sensen über Schrotflinten bis hin zu mächtigen Talismanen und Schicksalskarten stehen euch diverse Gegenstände zur Verfügung. Zusätzlich könnt ihr auch eure eigenen Hilfsgegenstände erschaffen;

Jagt alleine oder im Team – Entdeckt die weitläufige Stadt Zagoravia im lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus oder Online mit bis zu vier Spielern, inklusive Drop-In- und Drop-Out-Gameplay;

Entdeckt die erste Erweiterung „Motörhead: Through the Ages“ – Begebt euch auf eine Reise durch die Zeit, bei der alles von der Musik und dem Stil der Band inspiriert wurde. Seien es die Dämonenkräfte, Kostüme oder Schicksalskarten. Bereist die drei neuen Welten und bezwingt die Dämonen, die diese zu ihrem Heim gemacht haben. Zudem werdet ihr von größten Motörhead-Hits in den neuen Welten begleitet;

Betretet in der zweiten Erweiterung die „Fractured Worlds“ – Fractured Worlds ist eine Dimension, die aus den Fragmenten zerbrochener Reiche besteht. Setzt eure Reise als Victor fort und versucht das Astrolabium zusammenzusetzen, während ihr neue Dungeons erkundet und tödliche Gegnern bezwingen müsst;

Anlässlich des baldigen Releases möchten Entwickler sowie Publisher mit einem Teaser-Trailer auf das Switch-Debut des Dämonenjägers einstimmen. Im unterhaltsamen Trailer beobachtet ihr Synchronsprecher Doug Cockle im Gespräch mit dem Sprachassistenten Siri. Dabei erfahrt ihr alles wissenswerte rund um Victor Vran: Overkill Edition und wie ihr euch lästiger Höllenkreaturen entledigen könnt.

Nachfolgend findet ihr den Teaser-Trailer zu Victor Vran: Overkill Edition!

Victor Vran: Overkill Edition – Teaser-Trailer mit Doug Cockle und dem Sprachassistenten Siri