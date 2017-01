Vikings – Staffel 3 Blu-ray Test / Review

Über die vergangenen Weihnachtstage hatten wir endlich einmal Zeit um Vikings Staffel 3 anzuschauen. Ob uns die dritte Staffel begeistern konnte, verraten wir in unserem Blu-ray Test zu Vikings Staffel 3.

Die dritte Staffel von Vikings beginnt in Wessex. Ragnar Lothbrok (gespielt von Travis Fimmel) und seine Gefährten, darunter fallen Bruder Rollo (gespielt von Clive Standen), Lagertha (gespielt von Katheryn Winnick) sind nach Wessex gereist und wollen eine Kolonie aufbauen. König Egbert (gespielt von Linus Roache) hat Ragnar Land geschenkt, so dass diese mit den Plünderungen aufhören. Die ganze Geschichte hat einen kleinen Haken, denn darüber hinaus verpflichtet sich Ragnar der Prinzessin Kwenthrith von Mercia (gespielt von Amy Bailey) zu helfen. Ihr Onkel und Bruder machen der Prinzessin das Leben schwer. Ragnar und seine Leute ziehen in den Kampf gegen das Duo, um beide Gegner vernichtend zu schlagen. Glücklicherweise verstehen die Beiden nicht, wie man einen taktischen Vorteil in einer Schlacht ausspielt und so gewinnt Ragnar beide Duelle und erhält somit ein Stück Land zu gesprochen. König Egbert verfolgt zwischenzeitlich seine eigenen finsteren Pläne.

In der Zwischenzeit steht die Welt natürlich nicht still. So wird Lagertha von ihrem Vertrauten Kalf (gespielt von Ben Robson) hintergangen und verliert den Titel Jarl an ihn. Dessen Vertrauter hat wiederum seine Bedenken, falls Lagertha zurückkehrt, doch Kalf hat sich für diesen Fall einen Plan zurechtgelegt. Im Gebiet von Ragnar bleibt es einmal ruhig. Seine Frau Aslaug (gespielt von Alyssa Sutherland) hat nach wie vor große Probleme mit Ivar dem Knochenlosen. Eines Tages taucht ein mysteriöser Wanderer auf, der dem Kleinen die meisten Schmerzen nimmt und sich auch sonst mehr als mysteriös verhält und nicht so richtig mit der Sprache rausrückt.

Die Welt um Ragnar und seine Kameraden bleibt spannend und geht actionreich weiter. Selbstverständlich beinhaltet auch die dritte Staffel wieder jede Menge Intrigen, spannende Kämpfe und die eine oder andere Love-Story. Besonders der Spannungsbogen ist dieses Mal ziemlich hoch angesetzt und so fiebert der Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute mit. Wir wollen an dieser Stelle auch gar nicht zu viel verraten, doch Season 3 hat es in sich!

Wer die Wahl zwischen DVD und Blu-ray hat, sollte natürlich zur Blu-ray Fassung greifen, die einmal mehr sehr gut umgesetzt wurde. Die zahlreichen Farben sind natürlich und die Bilder sind auch weit gestochen scharf. Auch die dunklen Szenen in Vikings kommen gut zur Geltung. Aus soundtechnischer Sicht hat Fox auch alles richtig gemacht. Die musikalische Untermalung passt zum Geschehen und die deutschen Synchronsprecher erledigen einen guten Job. Als Extras gibt es Audiokommentare zu ausgewählten Episoden als auch entfallene Szenen sowie ein paar weitere Videos mit Hintergrundinformationen.

Die dritte Staffel von Vikings umfasst 10 Episoden:

Folge 01 – Söldner

Folge 02 – Der Wanderer

Folge 03 – Das Schicksal des Kriegers

Folge 04 – Gezeichnet

Folge 05 – Der Thronräuber

Folge 06 – Wiedergeboren

Folge 07 – Paris

Folge 08 – Zu den Toren!

Folge 09 – Das letzte Wort

Folge 10 – Die Toten und die Heiden

Fazit:

Gott sei Dank konnte ich mich durchringen und hab die erste Staffel trotz trägem Einstieg zu Ende geschaut. Vikings ist ein kleiner Geheimtipp und steigert sich von Staffel zu Staffel. Die TV-Serie besticht mit einer spannenden Geschichte um nordische Männer und Frauen die die Welt erkunden. Der Cast ist durchwegs gelungenen und man lernt diesen über die Zeit hinweg auch besser kennen. Mit der dritten Staffel legt die Serie nochmals ordentlich zu und zeigt in den zehn Episoden, warum sie so interessant und cool ist. Die vielen verschiedenen Nebengeschichten und die Wandlungen einzelner Protagonisten tragen positive zu diesem Gesamtwerk hinzu. Der einzige Störfaktor, der Zuschauer bleibt ein wenig im Dunkeln gelassen, was Floki und Rollo betrifft. Abschließend bleibt zu sagen, schaut euch unbedingt die Serie an.