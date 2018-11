Void Bastards – Strategie-Shooter von Blue Manchu für Xbox One angekündigt

Humble Bundle und Blue Manchu haben im Zuge des Microsoft Xbox XO18-Events am vergangenen Wochenende den Strategie-Shooter Void Bastards angekündigt. Void Bastards soll für PC via Steam sowie Humble Bundle und zum geplanten Release in 2019, konkreter Termin: tba, als Teil des Xbox Game Pass auch für Xbox One erscheinen.

In Void Bastards besteht eure Aufgaben darin, dass ihr aus Sargasso Nebula entkommen müsst. Als Anführer eures Trupps entscheidet ihr wohin es geht, was zu tun ist und wen ihr bekämpft. Eure Strategie entscheidet über Sieg oder Niederlage!

An Board verlassener Raumschiffs plant ihr eure Missionen, berücksichtigt die Schiffsanordnung, welche Gefahren und Feinde euch begegnen können und welche Terminals und andere Schiffseigenen Systeme ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Bewegt euch vorsichtig, wenn ihr auf der Suche nach Vorräten seid und die Steuerungseinheiten manipuliert. Reagiert auf das, was ihr findet – geht, wenn nötig, einen Umweg zum Generator, um den Strom wieder anzuschmeißen oder kämpft euch durch, um zum Sicherheitsmodul zu kommen, mit dem die Schiffsverteidigung abgeschaltet werden kann. Wägt stets ab, ob ihr tatsächlich kämpfen wollt oder doch lieber die Beine in die Hand nehmt! Nutzt zudem eure Vorräte, um Werkzeuge und Waffen zu improvisieren – die Palette reicht vom ablenkenden Robo-Kitty bis hin zum instabilen Clusterflak.

Void Bastards soll eine ca. 12-15-stündige Kampagne bieten, da ihr eine unendliche Anzahl an Gefangenen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften aus den Schiffen retten und eskortieren könnt. Und sollte doch mal einer drauf gehen, was nicht ausbleiben wird, tritt ein anderer an dessen Stelle, um den Kampf in eurem Sinne fortzuführen – inklusive bisher erzielter Crafting-Fortschritte, die von einem auf den anderen übertragen werden und somit erhalten bleiben.

Void Bastards Announcement