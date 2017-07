The Walking Dead: The Final Season – Angekündigt und erscheint 2018

The Walking Dead: The Final Season ist die vierte und finale Staffel, welche Telltale Games der Franchise spendieren wird. Die letzte The Walking Dead-Staffel wird demnach im nächsten Jahr erscheinen, wie die Entwickler mitteilen. Der Spieler wird dabei abermals in die Rolle von Clementine schlüpfen.

Die letzte Season von The Walking Dead soll im kommenden Jahr 2018, konkreter Termin: tba, für Konsolen, PC, Mac, iOS und Android erscheinen.

Telltale’s The Walking Dead: The Final Season – Ankündigungs Trailer