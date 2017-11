The Walking Dead: The Telltale Series Collection – PS4- und Xbox One-Release für Anfang Dezember 2017 geplant

Telltale Games und Robert Kirkman’s Skybound Entertainment haben bekanntgegeben, dass The Walking Dead: The Telltale Series Collection am 5. Dezember 2017 für Playstation 4 und Xbox One zum Preis von 49,99 US-Dollar bzw. vergleichbare Landeswährung im Handel als Disc-Version erscheinen soll. Alternativ soll die The Walking Dead-Spielesammlung auch als digitale Fassung in den jeweiligen Stores verfügbar sein.

The Walking Dead: The Telltale Series Collection wird alle 19 Episoden der Walking Dead-Spiele aus dem Hause Telltale Games bieten: The Walking Dead Season I, The Walking Dead Season II, The Walking Dead: A New Frontier, The Walking Dead: 400 Days und The Walking Dead: Michonne. Die The Walking Dead-Sammlung soll zudem grafische Verbesserungen bieten.

The Walking Dead Collection – Trailer

Weiterhin hat Telltale Games mitgeteilt, dass Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story, The Book of Eli) als Story-Consultant zur Verfügung stehen und maßgeblich an der Fertigstellung der vierten und letzten The Walking Dead-Season mitwirken werde. Whitta hat bereits bei der ersten The Walking Dead Season das Story-Team nachhaltig unterstützt. Zusammen mit Telltale und Skybound Entertainment soll Whitta mithelfen Clementine’s Geschichte fertig zu erzählen. Und als Spieler sollt ihr im kommenden Jahr 2018 eben diese Story wahlweise auf PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erleben können. Weitere Details und Infos zu The Walking Dead: The Final Season (Arbeitstitel) sollen folgen.