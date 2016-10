The Walking Dead – The Telltale Series Neuland Release auf 2017 verschoben?

Die dritte The Walking Dead-Staffel The Walking Dead: The Telltale Series Neuland (Engl. The New Frontier) könnte unter Umständen später als bisher geplant erscheinen.

Angekündigt war, dass The Walking Dead: Neuland im kommenden November 2016 für PC und Konsolen erscheinen sollte. Sollten die Angaben, die derzeit der Produktseite auf Amazon.de entnommen werden können, korrekt sein, soll The Walking Dead: The Telltale Series Neuland erst nächstes Jahr am 23. Februar 2017 für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One verfügbar sein.

In wie weit die Angaben korrekt sind, bleibt abzuwarten, da sich Entwickler Telltale Games bisher nicht zur möglichen Terminverschiebung geäußert hat.

The Walking Dead: The Telltale Series Neuland beginnt ein paar Jahre nach dem Finale von The Walking Dead Staffel 2. Clementine ist kein Kind mehr und es soll einen zweiten Protagonisten mit Namen Javier geben.

The Walking Dead’ Third Season Teaser – E3 2016