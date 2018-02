All Walls Must Fall – Early-Access-Titel nähert sich Fertigstellung

Das im August letzten Jahres auf Steam in die Early-Access-Phase gestartete Taktikspiel All Walls Must Fall wird ab dem 23. Februar 2018 als finale Fassung vorliegen.

All Walls Must Fall spielt in einem Tech-Noir-Universum. Schauplatz ist Berlin im Jahre 2089. Der Kalte Krieg, die alte Konfrontation zwischen Ost und West, hat bis dahin nie geendet. Wir übernehmen die Rolle eines zeitreisenden Geheimagenten, der einen atomaren Terrorangriff vereiteln muss. Sein Problem: er hat dafür nur eine Nacht Zeit.

All Walls Must Fall wird von inbetweengames entwickelt. Nach offiziellen Darstellungen hat sich das Indie-Studio von Titeln wie Syndicate, Braid, Crypt oft the Necrodancer oder der X-COM-Reihe inspirieren lassen.

All Walls Must Fall – Early Access Gameplay Trailer