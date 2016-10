War for the Planet of the Apes – Videospiel zum Kinofilm geplant

Offenbar ist geplant zu War of the Planet of the Apes, der im Juli 2017 in die Kinos kommen soll, zeitgleich das passende Videospiel zu veröffentlichen. Entsprechend hat sich Schauspieler Andy Serkis, der in War for the Planet of the Apes als Caesar zu sehen sein wird, während der New York Comic-Con geäußert.

Laut Serkis habe er selbst auch schon für Motion-Capture-Arbeiten zur Verfügung gestanden und War of the Planet of the Apes werde für Konsolen erscheinen. Im weiteren Verlauf der Comic-Con stand Serkis Gamespot für ein weiteres Interview zu Verfügung, da er außerdem verriet, dass das geplante War for the Planet of the Apes-Spiel im Imaginarium, welches Serkis Studio ist, kreiert wurde. Zudem wolle er nicht zu viel verraten, aber er könne sagen, dass es „nicht wie ein First-Person-Shooter“ sei, sondern sich mehr wie ein „interaktiver Film“ anfühle. Außerdem, fügt Serkis an, basiere es nicht auf den Film-Charakteren.

Andy Serkis ist nicht nur Schauspieler, er hat auch eine Videospiel-Vergangenheit, darunter Motion Capture-Arbeiten für DmC Devil May Cry sowie die Übernahme von Sprechrollen in Heavenly Sword oder Enslaved: Odyssey to the West.

Neben Andy Serkis werden auch Judy Greer (Ant-Man), Woody Harrelson (Zombieland) und Steve Zahn (Dallas Buyers Club) in War for the Planet of the Apes, zu sehen sein, welcher unter der Leitung von Matt Reeves, der auch schon für Planet der Affen: Revolution oder auch Cloverfield verantwortlich war. Kinostart für War for the Planet of the Apes ist europaweit für den 14. Juli 2017 geplant und um diesen Zeitpunkt herum soll auch das zugehörige Videospiel für Konsole (PS4, Xbox One) erscheinen.

War for the Planet of the Apes | New York Comic-Con Digital Billboard

War for the Planet of the Apes Official Trailer (2017) HD