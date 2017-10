War Thunder – Frankreich als siebte Nation angekündigt

Gaijin Entertainment hat die Veröffentlichung der siebten Nation für das Fahrzeugkampf-MMOG War Thunder angekündigt – Frankreich. Über 30 französische Fahrzeuge, darunter Maschinen aus den 30er Jahren als auch moderne Mehrzweck-Strahljäger aus der Nachkriegszeit, werden mit dem nächsten Content-Update auf Version 1.73 implementiert.

Laut Kirill Yudintsev, Creative Director von Gaijin Entertainment, sei die französische Luftwaffe in War Thunder seit etwa einem Jahr in aktiver Entwicklung, dies vor allem, weil viel Zeit in die Suche nach technischen Dokumenten investiert wurde. Diese Suche sei durch die Tatsache, dass viele der Modelle nie in Massenproduktion gegangen sind, erschwert worden. Viele der französischen Flugzeuge in War Thunder wurden dementsprechend nie im Kampf erprobt.

Die Karriere im französischen Flugzeugbaum beginnt mit der Dewoitine D.371. Es handelt sich um eines der ersten Eindecker-Modelle. Das Flugzeug wurde zwar nicht im Zweiten Weltkrieg, jedoch in den Gefechten auf republikanischer Seite im spanischen Bürgerkrieg gegen die Nationalisten eingesetzt. Mit der Veröffentlichung werden sofort drei Ausführungen dieses Flugzeugs mit drei verschiedenen Maschinengewehr-Bewaffnung, sowie die Premium-Ausführung D.371 H.S.9 mit zwei 20mm-Maschinenkanonen verfügbar sein.

Charakteristisch für die französische Flugzeugentwicklung war die Tendenz zu Mehrzweckflugzeugen. Diese wurde selbst in den Nachkriegsjahren beibehalten, als Entwicklungsphilosophie für französische Strahljäger, welche durch Kombination unterschiedlicher Offensiv- und Sekundärbewaffnungen nahezu immer sowohl die Rolle als Jäger, als auch als Bomber einnehmen konnten. Paradebeispiel dafür ist die SNCASO SO.8000 Narval, ein ungewöhnlicher Jäger mit Druckpropeller im Heck, welcher unter anderem als Abfangjäger, Schlachtflieger oder Aufklärer eingesetzt wurde. Zur Standardbewaffnung gehören sechs 20mm-Maschinenkanonen. Des Weiteren können noch zwei weitere Bomben und 8 ungelenkte Raketen ausgerüstet werden.

In den kommenden Tagen sollen im Entwicklertagebuch mehr Informationen zu den französischen Flugzeugen veröffentlicht werden.

War Thunder ist ein kostenlos spielbares, plattformübergreifendes Fahrzeugkampf-MMOG für PC und Playstation 4. Das umfangreiche Arsenal des Spiels ermöglicht es den Millionen von Fans weltweit auf mehr als 800 realistischen Fahr- und Flugzeugen in die Schlacht zu ziehen und reicht von den Vorkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs bis in den Kalten Krieg.