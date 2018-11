War Thunder – Tastatur- und Maus-Support ab sofort für Konsole verfügbar

Das MMO-Kampfspiel War Thunder, verfügbar für PC als auch für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen, kann ab sofort dank des November 2018-Updates auch auf Xbox One mit Maus und Tastatur gespielt werden, wie Gaijin Entertainment bekanntgegeben hat.

Damit gehört War Thunder zu den ersten Spielen in Folge der Ankündigung durch Microsoft am vergangenen Wochenende während des XO18-Events, die einen entsprechenden Support verpasst bekommen sollen.

Die Möglichkeit War Thunder auch auf Xbox One mit Maus und Tastatur spielen zu können, wird in allen Belangen unterstützt, wie es heißt. Spieler, die auf einen Flightstick setzen, können einen solchen in Form eines Thrustmaster T.Flight Hotes One Stick ebenfalls tun, um War Thunder noch realistischer erleben zu können.