Warhammer 40.000: Inquisitor Martyr – Action-RPG ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar

Neocore Games und Bigben Interactive haben den offiziellen Launch-Trailer zu Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr veröffentlicht, dass am 23. August 2018 den offiziellen Release auf PlayStation 4 und Xbox One gefeiert hat. Für den PC erschien das Action-Rollenspiel via Steam bereits am 5. Juni 2018.

In Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr werdet ihr in die Rolle eines Inqusitors versetzt, der im Caligari-Sektor stationiert ist – ein Sektor voller Ketzern, Mutanten und Dämonen der Chaosgötter. Zu Beginn des Spiels könnt ihr euch zwischen drei unterschiedlichen Klassen entscheiden: Crusader, Assassin und Psyker. Nach getroffener Auswahl könnt ihr auch schon die zerstörbare Umgebung des Sektors erkunden und in die Story-getriebende Einzelspieler-Kampagne eintauchen.

Folgende Features erwarten euch in Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr:

Inquisitor – Martyr ist das erste Action-RPG im Warhammer 40.000-Universum;

ist das erste Action-RPG im Warhammer 40.000-Universum; Drei Charakterklassen mit jeweils drei Unterklassen;

Über 60 Waffen mit jeweils vier Fähigkeiten und 18 Skillbäume ermöglichen die Entwicklung eines eigenen Spielstils;

Offene Spielwelt;

Kabale-System zum Anlegen von Inquisitor-Fraktionen;

Brutale, taktische Gefechte, die sich zu einer individuellen Storyline zusammenfügen;

Deckungsbasierendes, taktisches Kampfsystem;

Online-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler oder zwei Spieler im lokalen Koop-Modus – exklusiv auf Konsolen;

DLC-Service mit Missionen, Planeten, Upgrades etc. (gratis und kostenpflichtig).

Neben der Standard Edition von Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr soll es auch zwei Special-Edition geben.

Deluxe-Edition

Imperiale Dekoration: Zwei Statuen, die die Macht des Imperators darstellen und den Hub des Spiels zieren;

Schädelspur: Diese exklusive Animation lässt hinter der Spielerfigur Fußabdrücke in Form von flammenden Schädeln erscheinen;

Schädelstaub-Emote: Der exklusive Emote umhüllt Spieler mit dem Staub der zermahlenen Schädel ihrer Gegner;

Spiel-Soundtrack – exklusiv für die PS4-Version.

Imperium-Edition

Alle Boni der Deluxe Edition

Ein mit Schädeln geschmücktes Steelbook – nur im Handel erhältlich;

Der Season Pass: Er bietet eine Menge zusätzlicher Inhalte wie neue Untersuchungen, neue Kampagnen mit zusätzlicher Beute, Gefährten und weitere Emotes.

Auf Amazon könnt ihr euch die Deluxe-Edition für einen Preis von 74,99 Euro (Xbox One) und 75,16 Euro (PS4) kaufen. Die Imperium-Edition ist ebenfalls bei Amazon zu kaufen und wird für 89,99 Euro für Xbox One und PS4 verkauft.

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr – Konsolen-Trailer – deutsch