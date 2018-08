Warriors Orochi 4 – Athena und Zeus in den neusten Gameplay-Trailern vorgestellt

Koei Tecmo hat vor einiger Zeit Warriors Orochi 4 für den westlichen Markt angekündigt und nun die ersten zwei neuen Charaktere, mit bewegbaren Bildmaterial, enthüllt! Hierbei handelt sich um die zwei griechischen Gottheiten Athena und Zeus! Nachfolgend findet ihr alle bislang enthüllten Details sowie die zwei Charakter-Trailer und zahlreiche Screenshots.

Die Geschichte in Warriors Orochi 4 handelt davon, dass die damaligen Helden, die Orochi besiegt hatten, in ihre Welt zurück gekehrt sind und ihre Erinnerungen verloren haben. Doch Zeus hat andere Pläne mit ihnen und beschwört sie in die Welt von Orochi zurück. Nur die acht mystischen Armreifen sind der Schlüssel um der Welt zu entfliehen. Doch bleibt es ein Geheimnis, warum der Gott des Olymps diese Parallelwelt erschuf, indem ihr gegeneinander antreten müsst. Um dieses Rätsel zu lösen haben sich die Kämpfer dazu entschlossen gegen die Götter zu kämpfen.

In Warriors Orochi 4 sollen euch sage und schreibe 170 spielbare Charaktere zur Verfügung stehen, die beinahe alle aus der Samurai Warriors- und Dynasty Warriors-Serie entstammen – hier findet ihr die bislang enthüllten Charaktere. Zusätzlich wird es noch fünf komplett neue Charaktere geben, die erst noch enthüllt werden müssen. Die ersten zwei Charaktere sind der Gott des Olymps: Zeus und seine Tochter Athena.

Warriors Orochi 4 bietet wieder die bekannten Musou-Mechaniken, die mit einigen Neuerungen ausgestattet wurden. So kommen erstmalig die ,,Divine Arts” zum Einsatz, die euch magische Attacken entfesseln lassen. Um die Divine Arts nutzen zu können, müsst ihr die sogenannten ,,Sacred Treasures” ausrüsten. Unter den Screenshots findet ihr einige ausdrucksstarke Bilder von den Divine Arts.

Warriors Orochi 4 wird für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One entwickelt und soll am 16. Oktober 2018 in Nordamerika sowie am 19. Oktober 2018 in Europa veröffentlicht werden. Nachfolgend findet ihr die Screenshots und Charakter-Trailer zu Zeus und Athena.

Warriors Orochi 4 – Charakter-Trailer zu Athena

Warriors Orochi 4 – Charakter-Trailer zu Zeus