Warriors All-Stars – Shiki Clan in neuem Trailer vorgestellt

Koei Tecmo haben zum Anfang September 2017 erscheinenden Warriors All-Stars einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem das neue Feature Shiki Clan vorgestellt wird.

Unter dem Banner des Shiki Clan versammeln sich unter anderem Yikimura Sanada, Mitsunari Ishida oder auch Naotora Li, allesamt bekannte Gesichter aus der Samurai Warriors-Reihe. Außerdem mit dabei sind Ruy Hayabusa oder Ayane, bekannt aus der Ninja Gaiden-Serie, sowie Hajime Arima und Darius aus Haruka: Beyond the Stream of Time als auch William aus Nioh und Shiki, der Sohn des Königs in Warriors All-Stars.

In Warriors All-Stars treten die beliebtesten Charakter aus dem Koei Tecmo-Universum an, um in bester Warriors-Manier ganze Armeen in die Knie zu zwingen. Neben einem umfassenden Kampfsystem in der Stadt Sanctuary warten auch zahlreiche Aktivitäten abseits des Kampfes auf euch. Ihr könnt eure Heldenkarten aufwerten oder auch die Beziehungen zu anderen Clan-Mitgliedern verbessern. Heldenkarten sind mysteriöse Objekte, mit denen ihr neue Fähigkeiten freischalten oder die Werte der Charaktere verbessern könnt, die ausgerüstet sind.

Außerdem warten in der Taverne, dem Gasthaus, der Raffinerie, der Übungsarena als auch dem Hauptquartier diverse weitere Möglichkeiten auf euch. Je stärker die Bindung zwischen den Kameraden, desto mehr Informationen bekommt ihr nicht nur über eure Mitstreiter, sondern auch zu deren Hintergrundgeschichten.

Warriors All-Stars ist bereits seit März 2017 in Japan für Playstation 4 verfügbar und soll am 1. September 2017 auch in unseren Breiten für PC und PS4 erhältlich sein.

WARRIORS ALL-STARS: SHIKI CLAN TRAILER!

WARRIORS ALL-STARS: REVEAL TRAILER!