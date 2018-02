Wartile – Release-Trailer zum Strategiespiel erschienen

Wartile hat jüngst den Early Access verlassen. Pünktlich zum Start der finalen Version ist jetzt der Release-Trailer veröffentlicht worden. Das Video vermittelt einen näheren Eindruck vom Cool-Down basierten Strategiespiel.

Wartile wurde von PlayWoodProject entwickelt und von der nordischen Mythologie inspiriert. Wir steuern eine Gruppe tollkühner Wikinger und müssen unsere Feinde in Taktig-lastigen Kämpfen besiegen. Wartile ist eine Kombination aus Video- und Brettspiel und beinhaltet sowohl Single- als auch Multiplayer-Kampagnen. Bis zum 15. Februar 2018 (19.00 Uhr) bietet Steam den Strategietitel vergünstigt an. So kostet die Standard Edition gegenwärtig 14,99 Euro (danach: 19,99 Euro) und die Deluxe Edition (enthält zudem den Soundtrack) 19,18 Euro (später: 24,98 Euro).

Wartile Release Trailer