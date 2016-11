Watch Dogs 2 – Season Pass-Inhalte mit Trailer vorgestellt

Zum kommenden Open-World Action-Adventure Watch Dogs 2 wird es bekanntermaßen auch einen Season Pass geben, dessen Inhalte Ubisoft heute inklusive Trailer näher vorgestellt hat.

Der Watch Dogs 2 Season Pass wird laut Ubisoft mehrere Stunden umfassende Missionsinhalte, darunter Koop-Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade, Outfits, Fahrzeuge und zahlreiche Anpassungsgegenstände bieten. Der Watch Dogs 2 Season Pass ist in der Watch Dogs 2 Gold-Edition bereits enthalten, ebenso in der Watch Dogs 2 DedSec Collector’s Edition und kann auch einzeln zum Preis von 39,99 Euro in den jeweiligen Stores gekauft werden.

DLC 1 – T-Bone-Paket – Release: 13. Dezember 2016: Spieler erhalten den Style und Swag des legendären Hackers Raymond „T-Bone“ Kenney mit seinem Truck und Outfit. Chaos, ein neuer Schwierigkeitsgrad für den Koop-Modus, in dem auch neue Gegnertypen antreten, die mit fortschrittlicher Bewaffnung ausgestattet sind, ist enthalten.

DLC 2 – Menschliche Bedingungen – Release: Frühjahr 2017: Drei neuen Geschichten mit vielen Missionen. Es gilt in San Francisco den größten Skandal hinsichtlich topaktueller Entwicklungen in den Bereichen der Wissenschaft und Medizin sowie deren Zweckentfremdung aufzuklären. In Menschliche Bedingungen wird es neue Elite-Koop-Missionen inklusive einem neuen Gegnertyp: Störsender, der die Spieler mithilfe seiner verbauten Technologie zur Strecke bringt, geben.

DLC 3 – Ohne Kompromisse – Release Frühjahr 2017: Neue Geschichte, da Marcus in der zwielichtigen Unterwelt San Franciscos in das Visier der russischen Mafia gerät. Ohne Kompromisse inklusive neuem Koop-Modus: Showd0wn, in dem nur die besten Spieler überleben.

Psychedelisches Pack – Release: 15. November 2016: Enthält den groovigsten Style für Marcus‘ Outfit, Waffe, Drohne und Fahrzeug.

Root-Zugriff-Pack – Release Winter 2016: Enthält komplette Sets mit neuen Outfits, neuen Fahrzeugen, einem Drohnenskin und einer neuen Waffe, sowie die Zodiac-Killer-Mission.

Alle DLC-Packs erscheinen zuerst und für 30 Tage zeitexklusiv für Playstation 4. Wer jetzt noch Watch Dogs 2 digital im PSN Store vorbestellt, kann sich zudem noch einige ebenfalls PS4-exklusive Boni sichern.

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Watch Dogs 2 – Season Pass-Trailer [DE]