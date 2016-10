Watch Dogs 2 – Tipps für die schnelle Waffen- und Geld-Beschaffung

Nach dem gestrigen Watch Dogs 2-Ausflug, der in die San Francisco Bay Area geführt hat, folgt heute ein weiteres Watch Dogs 2 Video, in dem sich dieses Mal alles um das liebe Geld und um vor allem selbst hergestellte Waffen dreht.

In Watch Dogs 2 werden Spieler schon von Beginn an Zugriff auf sämtliche Baupläne für den 3D-Drucker haben. Auf diese Weise ist, so Ubisoft, maximale Freiheit garantiert auch und gerade was die Waffenbeschaffung betrifft. Aber, Waffen gibt es nicht umsonst und so verrät und zeigt Senior Producer Dominic Guay in nachfolgendem Video, wie man schnell an das nötige Kleingeld aber auch an in vielerlei Hinsicht nutzbringende Waffen kommen kann.

Watch Dogs 2 soll am 15. November 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

WATCH_DOGS 2: Waffen und Geld – so beschafft ihr euch beides in kürzester Zeit | Ubisoft [DE]