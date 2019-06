Watch Dogs Legions – Ubisoft bestätigt Entwicklung des dritten Watch Dogs-Teil

In Folge des Watch Dogs Legions Leak am gestrigen Tag hat Ubisoft die Flucht nach vorne angetreten und sich zu den entsprechenden Meldungen geäußert. Wie der französische Entwickler und Publisher auf Twitter mitgeteilt hat, ist Watch Dogs Legions in der Tat der dritte Teil der Watch Dogs-Serie und dieser würde derzeit für erstmal noch nicht näher genannte Plattformen entwickelt.

Weitere Details enthüllte Ubisoft allerdings nicht und verwies stattdessen auf die kommende Woche. Bekanntlich findet vom 11. bis einschließlich 14. Juni 2019 in Los Angeles, Kalifornien (USA) einmal mehr die größte Spielemesse E3 statt. Während der Messe bzw. der bereits angekündigten Ubisoft E3 2019 Pressekonferenz werden dann vermutlich weitere Infos zu Watch Dogs Legions enthüllt werden.