Watch Dogs – Teil 3 heißt offenbar Legions und spielt in London (Gerücht/Leak)

Im Vorfeld der E3 2019 sind scheinbar erste Details zum von Ubisoft geplanten dritten Watch Dogs-Teil aufgetaucht. Basierend auf einem Produkteintrag auf Amazon, der inzwischen jedoch wieder entfernt wurde, soll der nächste Ableger des Hacker-Action-Adventures Watch Dogs Legions heißen und in einem düstern London in einer nicht allzu entfernen Zukunft spielen.

London sei, wie es laut Produktbeschreibung hieß, ideal für Watch Dogs, da die Metropole mit die höchsten Überwachungsstufen im weltweiten Vergleich aufweist. Folglich sei dies die perfekte Basis für das Spielprinzip von Watch Dogs. Angesiedelt in einer Zeit nach erfolgtem Brexit haben sich Gesellschaft, Technologie, Politik und damit das Schicksal Londons verändert. Jeden, den ihr in der offene Spielwelt trefft, soll über eine Vielzahl an Animationen, Grafiken, Charaktereigenschaften und dergleichen mehr verfügen, die wiederum vom Gameplay-System erstellt als auch gesteuert werden. Ihr sollt in der Lage sein jeden NPC rekrutieren als auch in dessen Rolle schlüpfen zu können. Dies bestätigt Kotaku und verweist auf verschiedene, wenn auch nicht näher genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien. Per se sei das Spielsystem sehr ambitioniert, wie Kotaku weiter berichtet und demnach hätten die Entwickler einen bereits angepeilten Veröffentlichungstermin wieder verschoben.

Gerüchte, wonach Ubisoft einen weiteren Watch Dogs-Teil entwickeln und veröffentlichen wolle, kursieren bereits seit ein paar Monaten. Bis dato wurde jedoch Watch Dogs 3 bzw. Watch Dogs Legions nicht und Ubisoft hat entsprechende Meldungen nicht kommentiert.

Weitere Details und eine offizielle Ankündigung von Watch Dogs Legions (Watch Dogs 3) dürfen wohl zur E3 2019 (11.-14. Juni 2019) erwartet werden.