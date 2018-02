Where The Water Tastes Like Wine – Release-Termin zum Indie-Adventure bekannt

Das Indie-Abenteuer Where The Water Tastes Like Wine soll am 28. Februar 2018 auf Valves Online-Plattform Steam erscheinen.

Where The Water Tastes Like Wine ist ein narrativ orientiertes Adventure, das den Spieler als Reisenden durch die USA führt, wobei die Figuren, denen man begegnet, darin ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Für den mit viel US-amerikanischer Folklore angereicherten Indie-Titel konnten erstklassige Sprecher verpflichtet werden. Unter der Synchro-Besetzung finden sich so prominente Namen wie Cissy Jones (Firewatch), Dave Fennoy (The Walking Dead), Sarah Elmaleh (Gone Home) oder Kimberly Brooks (Mass Effect). Wer der englischen Sprache nicht ganz mächtig ist, braucht nicht zu verzagen, denn Where The Water Tastes Like Wine wird auch deutsche Untertitel enthalten.

Where The Water Tastes Like Wine – Available February 28