Mit A Way Out veröffentlicht Electronic Arts ein neues Koop-Action-Adventure und natürlich werdet ihr auch wieder Gelegenheit haben Erfolge/Trophäen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr in A Way Out 14 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon acht als geheim eingestuft sind.

Nachfolgend bieten wir euch eine Übersicht aller erspielbaren A Way Out Erfolge/Trophäen und natürlich haben wir euch auch schon die geheimen Erfolge/Trophäen aufgedeckt.

A Way Out von Electronic Arts soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Als Release wird aktuell der 23. März 2018 angegeben.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

A Way Out – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Freiheit – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast jemanden aus der Gefangenschaft befreit.

Hier wird nicht betrogen – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast jemandes Untreue enthüllt.

Pause von der Realität – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast ein Videospiel mit einem Freund gespielt.

Mayday! – 50 Gamerscore / Trophäe

Du bist beinahe geflogen.

Aushilfsmechaniker – 50 Gamerscore / Trophäe

Du hast bei der Reparatur des Motorrads geholfen.

Homerun – 50 Gamerscore / Trophäe

Du kannst wirklich gut mit dem Schläger umgehen.

A Way Out – Geheime Erfolge Trophäen aufgedeckt

Macht mal Pause – 80 Gamerscore / Trophäe

Ihr habt euch eine Auszeit von allem gegönnt.

Im Einklang – 80 Gamerscore / Trophäe

Ihr habt musikalisch harmoniert.

Es ist gefährlich, alleine zu gehen – 100 Gamerscore / Trophäe

Ihr habt zusammengearbeitet, um an den Schatz zu kommen.

Bewältigte Aggressionen – 80 Gamerscore / Trophäe

Du bist mit finsteren Fantasien richtig umgegangen.

Lebe den Traum – 100 Gamerscore / Trophäe

Houston, wir hatten ein Problem.

Dreh eine Runde – 80 Gamerscore / Trophäe

Du hast geschafft, was der Wind nicht konnte.

Du hast angefangen – 80 Gamerscore / Trophäe

Ihr seid keine Kinder mehr.

Der Barrenstütz – 100 Gamerscore / Trophäe

Du hast einen neuen Rekord aufgestellt.