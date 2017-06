A Way Out – Neues Koop-Spiel der Brothers: A Tale of Two Sons-Macher

A Way Out ist das neue Koop-Spiel der A Tale of Two Sons-Macher, welches Electronic Arts im Zuge des E3 2017 EA Play Presse-Events offiziell angekündigt hat.

Entwickelt von Hazelight schlüpft ihr zusammen mit einem Freund die virtuelle Haut von Leo und Vincent. Gemeinsam brecht ihr aus dem Gefängnis aus. In Folge geht es vor allem Vertrauen, Kameradschaft als auch das Akzeptieren von Konsequenzen für das eigene Handeln.

Auf eurer Flucht werdet ihr in viele verschiedene Situationen geraten, aus denen ihr natürlich möglichst heil wieder raus kommen sollt. Geplant sind Verfolgungsrennen, Stealth-Passagen, Kampfeinlagen und natürlich auch Schießereien.

A Way Out entstand, so Josef Fares, Director und Schreiber bei Hazelight, als ein Freund von ihm darüber sinnierte, wie man ein Koop-Spiel gestalten könnte, das nicht einfach nur das simple Drop-in/Drop-out-Prinzip bietet. Gleichzeitig lege man auch sehr viel Wert auf das Story-Telling in A Way Out, vor allem auch, da man beiden Charakteren ganz persönliche Geschichten auf den virtuellen Leib zimmern werde. Dieses Vorgehen sorge auch dafür, dass man sehr viele Gameplay-Varianten integrieren könne.

A Way Out wird als reiner Couch- bzw. Online-Koop-Titel konzipiert und soll Anfang 2018, konkreter Termin: tba, für PC (Origin), Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

A Way Out – Offizieller Reveal-Trailer