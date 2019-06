Way to the Woods – E3 2019-Trailer stellt „Bambi auf dem Weg nach Hause“ vor

Way to the Woods lässt sich in der Tat mit „Bambi auf dem Weg nach Hause“ beschreiben, wenn auch auf sehr einfache Art und Weise. Aber in dem Third-Person Action-Adventure Way to the Woods, kreiert von Anthony Tan und mit der Musik von Aivi & Surasshu, geht es tatsächlich darum, dass ihr Rehen helfen müsst zurück in den Wald und damit zurück in die Heimat zu gelangen.

In einer fremden, verlassene Welt ohne Menschen müsst ihr Futter finden, Unterkünfte, Sicherheit und auch Antworten auf Fragen, die sich während der Reise stellen. Lüftet das Geheimnis von Cat Town, geht einem heulenden Pack Wölfe aus dem Weg und erkundet eine Welt voller vergangener menschlicher Relikte.

Way to the Woods – E3 2019 Trailer

Way to the Woods soll 2020, konkreter Termin: tba, für PC und Konsolen, Xbox One gilt als bereits bestätigt, erscheinen.