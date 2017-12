What Remains of Edith Finch – PlayStation 4-Fassung bald auch als Disc-Version

Die Playstation 4-Version des First-Person-Mystery-Adventures What Remains of Edith Finch wird Anfang 2018 auch als Box-Variante erhältlich sein. Im Store von lam8bit ist die sogenannte Physical Edition bereits jetzt vorbestellbar (Preis: 29,99 $), ebenso der Soundtrack.

What Remains of Edith Finch beinhaltet mehrere gruselige Kurzgeschichten, die in der Zeit von 1900 bis in die Gegenwart spielen. Im Zentrum der Handlung steht eine US-amerikanische Familie in Washington. Die Sippe wird von einem Fluch heimgesucht. Jede einzelne Short Story behandelt den mysteriösen Tod eines Familienmitgliedes.

Momentan ist What Remains of Edith Finch für PC, PlayStation 4 und Xbox One nur als Download erhältlich.

What Remains of Edith Finch – Launch Trailer | PS4