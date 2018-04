Where The Water Tastes Like Wine – Indie-Entwickler enttäuscht über die Verkaufszahlen

Trotz überwiegend positiver Wertungen (Durchschnitt laut metacritic: 74 %) blieb das Indie-Adventure Where The Water Tastes Like Wine, welches Ende Februar für PC erschien, weit hinter den Verkaufserwartungen zurück. Entwickler Johnemann Nordhagen enttäuscht: „Aus kommerzieller Sicht ist es ein Desaster. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber in den ersten Wochen haben weniger Menschen das Spiel gekauft, als ich Follower bei Twitter habe. Und das sind nicht viele.“

Nach Angaben Nordhagens flossen in das handgemalte Adventure rund 140.000 US-Dollar, verdient habe er aufgrund der wenigen Verkäufe aber nicht einen Cent. Die Ursachen für den Misserfolg sind nach Ansicht des Indie-Entwicklers vielfältig: er, Nordhagen, habe zu wenig Erfahrung mit Organisation und Marketing gehabt. Außerdem seien während der insgesamt knapp vierjährigen Entwicklungszeit von Where The Water Tastes Like Wine einige Mitarbeiter, darunter zwei besonders wichtige Grafiker, abgesprungen. Ferner seien handwerkliche Fehler passiert. So habe man es beispielsweise versäumt, die Maus & Tastatur-Steuerung des PC-exklusiven Titels zu optimieren.

Where The Water Tastes Like Wine ist ein narrativ orientiertes Adventure, das den Spieler als Reisenden durch die USA führt, wobei die Figuren, denen man begegnet, darin ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Für den mit viel US-amerikanischer Folklore angereicherten Indie-Titel konnten erstklassige Sprecher verpflichtet werden. Unter der Synchro-Besetzung finden sich so prominente Namen wie Cissy Jones (Firewatch), Dave Fennoy (The Walking Dead), Sarah Elmaleh (Gone Home) oder Kimberly Brooks (Mass Effect). Sogar Sänger Sting (früher: Police) vertonte einen Charakter.

Johnemann Nordhagen will weiterhin Spiele entwickeln, sieht im kommerziellen Flop von Where The Water Tastes Like Wine aber auch ein Beweis dafür, dass es immer schwieriger wird, mit Indie-Titeln Geld zu verdienen.

Where The Water Tastes Like Wine – Launch Trailer