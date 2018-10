WILL: A Wonderful World – Release-Termin der Switch-Version bekanntgegeben

Nachdem WILL: A Wonderful World im vergangenem Jahr für PC via Steam erschienen ist, haben Publisher Circle Entertainment und Entwickler 4D Door Games nun enthüllt, dass der Titel ebenfalls für Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die PS4-Version bislang nur für Japan angekündigt wurde und es noch ungewiss ist, ob der Titel auch im Westen auf dieser Konsole erscheinen wird.

Die Switch-Version der Visual Novel hat hingegen bereits einen Release-Termin spendiert bekommen, sodass ihr gar nicht mehr lange auf WILL: A Wonderful World warten müsst. Am 18. Oktober 2018 soll das Spiel in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland erscheinen und einen einwöchigen Preisnachlass bieten. So soll der Titel in der ersten Woche 11,99 Euro kosten und danach 14,99 Euro. Nachfolgend findet ihr alle weiteren Informationen zu dem Spiel und findet am Ende der Meldung einen Trailer dazu!

In WILL: A Wonderful World besitzt ihr die Kraft das Schicksal der Menschheit zu verändern. Immer wieder erreichen euch neue Briefe, in denen die Menschen um euren Rat bitten. Doch seid nicht voreilig und zieht alle Eventualitäten in Betracht, denn sobald das Schicksal eines einzigen Menschen verändert wurde, verändern sich die Schicksale aller, ob miteinander verknüpft oder nicht. Mit jeder weiteren Geschichte, die euch erreicht, erfahrt ihr auch immer mehr von der Protagonistin und ihrer eigentlichen Mission.

Folgende Features sind im Spiel enthalten:

Erhaltet Briefe von Hilfebedürftigen Menschen und helft ihnen, indem ihr deren Schicksal verändert.

Durch die Briefe erhaltet ihr Einblicke in die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere und könnt damit ihre Probleme lösen.

Mit eurer einzigartigen Macht kann das Schicksal der Menschheit neu geschrieben werden.

Zieht jedes erdenklich wichtige Detail in Betracht, wenn ihr eure Entscheidung fällen wollt. Das Leben steckt immer voller Überraschungen!

Jede Entscheidung enthüllt einen neuen Story-Abschnitt des Charakters und die der anderen Charaktere im Spiel.

Mit dem Voranschreiten im Spiel erfahrt ihr auch immer mehr von den zwei Göttern, dem mysteriösem Mädchen und ihrem Begleiter.

WILL: A Wonderful World – Englischer Trailer