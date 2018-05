WipEout Omega Collection – Demo ab sofort im PSN-Store verfügbar

Wie wär’s, habt ihr Lust ein AG-Pilotenanwärter zu sein? Einfach mal so, auf Probe, just for Fun? Alle Fragen mit „ja“ beantwortet, dann nichts wie los, dem PSN Store einen Besuch abgestattet und die seit Kurzem verfügbare WipEout Omega Collection Demo geladen.

Wahlweise könnt ihr die Original PS4-Version der WipEout Omega Collection versuchen oder, wenn ihr außerdem eine PS VR-Headset besitzt, natürlich auch den neuen VR-Modus. Dieser soll das Gefühl bei euch verstärken, dass ihr tatsächlich mehrere Einhundert Kilometer pro Stunde schnell seid!

WipEout Omega Collection | Accolades Trailer | PlayStation VR

Die WipEout Omega Collection Demo lässt euch zwischen dem traditionellen Feisar-Schiff und dem neuen Feisar-VR-Schiff entscheiden. Startet mit dem Schiff eurer Wahl ein Einzelrennen auf zwei verschiedenen Strecken aus dem HD- und dem 2048-Modus. Erlebt dabei nicht nur rasante Kurven und gleisende Sonnenuntergänge von Vintea K aus WipEout HD, sondern auch die extremen Senkrechten und Abhänge von Altima aus WipEout 2048.

WipEout Omega Collection – Generation WipEout Trailer [PS4]

Ihr versucht euch das erste Mal als AG-Pilot? Dann ist es empfehlenswert, dass ihr die Standardsteuerung „Kamera auf Copckpit fixieren“ verwendet. Damit solltet ihr ein recht komfortables Fahrgefühl erleben. Als erfahrene Gleiter-Steuerer und VR-Spieler könnt ihr mit der Einstellung „Kamera auf Pilot fixieren“ erfahren, wie es ist tatsächlich am Steuer eines solchen Schiffes zu sitzen. Und dabei nicht vergessen: Jede Kurve genießen und natürlich die Fassrolle nicht vergessen.

WipEout Omega Collection ist seit Juni 2017 exklusiv für Playstation 4-Konsolen im Handel und als digitaler Download verfügbar.