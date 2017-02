The Witch and the Hundred Knight 2 – 18-minütiges Video des RPGs verfügbar

The Witch and the Hundred Knight geht in die zweite Runde. Bereits am 23. Februar 2017 wird der zweite Teil des Rollenspiels von Nippon Ichi in Japan für Playstation 4 erscheinen.

Passend dazu kann nachfolgend ein gut 18-minütiges Video des RPGs angeschaut werden, in dem ihr euch einige Umgebungen, Charaktere oder auch zu bekämpfende Gegner anschauen könnt.

Das Grundgerüst von The Witch and the Hundred Knight 2 wird vom ersten Teil übernommen, Story als auch die enthaltene Spielwelt haben keinerlei Verbindung, auch wenn der kleine wandlungsfähige Miniritter wieder die Hauptrolle spielen wird.

Der Release von The Witch and the Hundred Knight 2 ist aktuell erst einmal nur für Japan bestätigt. Ob und wann das Rollenspiel ggf. auch in Europa erscheinen wird, ist weiterhin unklar.

The Witch and the Hundred Knight 2 – Trailer – Gameplay