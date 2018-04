Without Escape – Release-Termin und Launch-Trailer zum Grusel-Thriller verfügbar

Without Escape soll am 24. April 2018 für PC, Mac und Linux auf Steam erscheinen. Der jüngst veröffentlichte Launch-Trailer stimmt euch auf die unheimliche Atmosphäre des First-Person-Adventures ein.

Without Escape wurde von Bumpy Trail Games, einem spanischen Indie-Studio, entwickelt. Nach offiziellen Darstellungen haben sich die Spanier bei ihrem Produkt von Games wie Myst, Night Trap oder Willy Beamish inspirieren lassen. Der Spieler erwacht unverhofft aus dem Schlaf und findet sich fortan in einer Art Alptraumwelt wieder. Das Eigenheim wimmelt plötzlich von Dämonen, die das ganze Haus in einen Ort des Schreckens verwandeln. Um der Psycho-Hölle zu entkommen, müssen wir zahlreiche Rätsel lösen.

Auf Steam wird Without Escape bei Verkaufsstart um 30 % reduziert zu einem Preis von rund 5 Euro erhältlich sein. Das 1st-Person-Point & Click-Adventure lässt sich via Maus & Tastatur sowie per Gamepad steuern. Deutsche Untertitel gibt es nicht. Alle Texte sind komplett in Englisch bzw. alternativ in Spanisch.

Without Escape – Launch Trailer