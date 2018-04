Wizard’s Symphony – Neues Rollenspiel von Arc System Works enthüllt

Es hat sich heraus gestellt, dass die Ankündigung von Arc System Works für den 1. April 2018 doch kein Aprilscherz war. So bekommt eine Rollenspiel-Reihe aus den späten 90er Jahren eine Fortsetzung spendiert! Hierbei handelt es sich um die Wizard’s-Harmony-Reihe, nur mit dem Unterschied, dass das jüngst angekündigte Spiel Wizard’s Symphony heißen soll. Die Charaktere werden von Moo designt, der auch zuvor bei dem Charakter-Design von Wizard’s Harmony mitgewirkt hatte. Nachfolgend stellen wir euch die ersten drei Charaktere vor:

Alto Traverse – Der junge “Conductor” führt Touristen durch die gefährlichen Ruinen, die sie besichtigen wollen. Eines Tages verschwindet der Präsident seiner Firma und Alto wird die Verantwortung der Firma “M Tours” übertragen und versucht jeden Tag aufs Neue der Verantwortung als Anführer gerecht zu werden.

Spika Celeste – Sie ist ebenfalls wie Alto ein "Conductor". Spika hat einen fröhlichen und optimistischen Charakter und manchmal ist sie für die eine oder andere Überraschung gut. Sie ist darauf spezialisiert ihre Gruppe zu beschützen und wenn nötig einen Hinterhalt aufzubauen.

Merak Yildiz – Der junge Magier arbeitet, genau wie Spika, mit Alto zusammen und ist ein intelligenter, fürsorglicher und ruhiger junger Mann.

Die Wizard’s-Harmony-Reihe besteht schon seit 1995. Der Nachfolger Wizard’s Harmony 2 erschien 1997, Wizard’s Harmony R wurde 1998 veröffentlicht und schlussendlich erschien der letzte Teil namens Wizard’s Harmony Reprint 1999. Die Reihe ist ein Adventure in einer klassischen Fantasy-World, in der man mit Schwertern und Magie kämpfen kann. Jedoch ist die Wizard’s-Harmony-Reihe nur in Japan für Play Station 1 und Sega Saturn erschienen.

Wizard’s Symphony soll noch dieses Jahr in Japan für Nintendo Switch und Playstation 4 veröffentlicht werden. Ob dieser Titel dieses Mal in den Westen kommt, ist unklar. Es hat sich jedoch seit den 90er Jahren vieles verändert und Arc System Works hat selbst schon viele Reihen erfolgreich in Europa etablieren können – neben der Guilty-Gear- auch die BlazBlue-Reihe, wovon derzeit auch BlazBlue: Cross Tag Battle in Entwicklung ist.