Wolfenstein 2: The New Colossus – „Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod“-DLC ab sofort erhältlich

Zum im Oktober 2017 veröffentlichten Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus steht ab sofort eine weitere Erweiterung zum kostenpflichtigen Download (Einzel-Preis 9,99 Euro) für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung. Das aktuelle DLC-Kapitel trägt den Titel Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod. Für Inhaber des Season Passes (kostet ca. 25 Euro) sind alle DLCs bereits im Preis enthalten.

In Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod übernehmt Ihr die Rolle von Jessica Valiant, einer ehemaligen Geheimagentin, die aufgrund ihrer verdeckten Vorgehensweise auch „Stiller Tod“ genannt wird. In der aktuellen Erweiterung infiltriert sie in bester Stealth-Manier ein Filmstudio, welches von den Schergen des Regimes zur Propagandazentrale umfunktioniert wurde.

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod ist Bestandteil der Freiheitschroniken zu Wolfenstein 2. Die dritte und letzte Episode „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“ soll im März 2018 erscheinen.

Wolfenstein II – “Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod”