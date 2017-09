Wolfenstein 2: The New Colossus – „Nieder mit dem Regime“-Trailer veröffentlicht

Bethesda hat zum bald erscheinenden Wolfenstein 2: The New Colossus einen weiteren Trailer mit dem Titel „Nieder mit dem Regine“ (Engl.: No more Nazis) veröffentlicht.

Nachfolgend könnt ihr euch das neue Wolfenstein 2-Video zum einen in der internationalen als auch in der für Deutschland zugelassenen Version anschauen. Ihr werdet ziemlich sicher feststellen, dass recht wenig Abweichungen bzw. Unterscheidungen vorhanden sind.

Das Regime hat Amerika erobert, Manhattan zugrunde gerichtet und New Orleans wurde mit Mauern in ein Gefängnis verwandelt. Die Städte werden systematisch vom Regime gesäubert, Häuser nebst Bewohner werden einfach niedergebrannt. Und Soldaten marschieren durch die Kleinstädte und machen was sie wollen.

Aber Amerika lässt sich nicht so einfach unterkriegen, vor allem nicht, wenn B.J. Blazkowiczs ein Wörtchen mitzureden hat. B.J. vereint Widerstandskämpfer und zettelt eine Revolution an – und ihr werdet Teil dieses Aufstandes sein, auch wenn es unter Umständen mal frivol zur Sache gehen wird…

Wolfenstein 2: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Wolfenstein 2: The New Colossus NO MORE NAZIS! [New Gameplay Trailer]

Wolfenstein II: The New Colossus – NIEDER MIT DEM REGIME